Ats Brianza: “Attenzione alle truffe”

ATS Brianza informa che alcuni utenti stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici “ASL” sia nella zona che in altre parti d’Italia .

Il messaggio invita a contattare un numero a pagamento (es. 8958950001) per presunte “comunicazioni che la riguardano”.

“Si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa telefonica” spiega Ats in un comunicato. “Il prefisso 895 è associato a servizi a tariffazione speciale e può comportare costi molto elevati per l’utente, oltre alla possibilità di esporre i propri dati personali a malintenzionati”.

ATS Brianza specifica che non utilizza mai SMS generici per comunicazioni urgenti, le comunicazioni dell’ATS avvengono tramite canali ufficiali, come lettere firmate, portali online protetti o numeri di telefono istituzionali.

In caso di ricezione di un messaggio sospetto, non rispondere e non richiamare il numero indicato. È fondamentale anche evitare di cliccare su eventuali link contenuti nel testo, qualora questi siano presenti.