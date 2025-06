Amazon, un audiolibro al mese per i clienti in Italia e in altri 4 Paesi

MILANO (ITALPRESS) – Amazon ha annunciato oggi che gli abbonati ad Amazon Music Unlimited in Italia, Spagna, Germania, Giappone e Brasile possono ora ascoltare un audiolibro al mese tratto dalla libreria di Audible, che offre contenuti audio narrativi di alta qualità, inclusi oltre 350.000 dei più popolari e apprezzati audiolibri al mondo, disponibili per i clienti in Italia. L’annuncio di oggi segue il recente lancio degli audiolibri su Amazon Music negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Australia e Nuova Zelanda.

“Stiamo inaugurando una nuova era dell’intrattenimento audio per i clienti di tutto il mondo, integrando il catalogo di audiolibri di altissimo livello di Audible in Amazon Music Unlimited – ha dichiarato Ryan Redington, General Manager di Amazon Music -. Unire musica, podcast e ora anche audiolibri in un unico servizio offre ai nostri clienti un valore e una convenienza senza precedenti, tutto all’interno di un solo abbonamento”.

“Il lancio esteso di oggi rappresenta una tappa significativa nella nostra offerta globale di intrattenimento audio, portando l’imponente catalogo di Audible a un numero ancora maggiore di abbonati ad Amazon Music Unlimited, in cinque continenti – ha commentato Bob Carrigan, CEO di Audible -. Attraverso questa collaborazione rivoluzionaria, continuiamo a reinventare il modo in cui offriamo esperienze audio coinvolgenti a livello globale, rivolgendoci a pubblici diversi con un catalogo eccezionale e un’esperienza d’ascolto di altissima qualità, sia per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited che per gli utenti del servizio di Audible”.

A partire da oggi, “gli abbonati al piano individuale di Amazon Music Unlimited e i titolari principali del piano famiglia possono ascoltare un audiolibro al mese – di qualsiasi durata – incluso nel proprio abbonamento. I clienti – si legge in una nota – possono ascoltare il titolo scelto in streaming quando desiderano e, se lo desiderano, possono continuare ad ascoltarlo anche dopo l’inizio del ciclo di fatturazione successivo, oppure selezionarne uno nuovo. Sebbene Amazon Music offra l’accesso a un titolo Audible al mese, i clienti che desiderano ascoltare più audiolibri oltre a quello mensile possono sottoscrivere un abbonamento Audible o acquistare i singoli titoli direttamente tramite l’app Audible”.

Amazon Music Unlimited offre ora un’ampia selezione di audiolibri che spaziano tra diversi generi, insieme all’offerta di produzioni originali ed esclusive Audible, tra cui “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”, scritto e narrato da Gianrico Carofiglio, “Il canto dei cuori ribelli” con la voce di Sonia Barbadoro, e “Le assaggiatrici” narrato da Valentina Mari.

