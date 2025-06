Mostra “Spazio umano” Fondazione Riv, Monterosso “Approdo nel sacro”

PALERMO (ITALPRESS) – Diffondere la conoscenza dell’arte alla cittadinanza attraverso un coinvolgimento attivo e creativo, che in certi momenti si traduce pure in dibattito culturale: questa la missione della Fondazione Riv, che ha inaugurato il proprio percorso a Palermo con una mostra nella chiesa di San Mamiliano dal titolo ‘Spazio umano’. Alla guida di Riv vi è Patrizia Monterosso, ex numero uno della Fondazione Federico II. Altro obiettivo della Fondazione Riv è fare rete con diverse realtà culturali della Sicilia, con il focus sull’arte contemporanea, sacra e sociale: ogni mostra coinvolgerà luoghi di culto e residenze di grandi artisti del passato, con l’auspicio che l’arte possa espandersi laddove la marginalità culturale è maggiore. “Nasce la Fondazione Riv, che sta per Res in visibilia – sottolinea Monterosso, – Res per un processo attento ai significati routinari, in visibilia per andare oltre la pelle del mondo, cogliere i significati e trovare soluzioni laddove ci sono dissonanze che rischiano di eliminare la spiritualità laica e religiosa. La Fondazione nasce dal confronto aperto con importanti realtà che si sono misurate nel tempo con l’arte contemporanea e con la sensibilità enorme dell’arcivescovo di Palermo, che è attento a ciò che il Vaticano sta svolgendo nel dialogo tra spiritualità religiosa e laica attraverso gli artisti dell’arte contemporanea”. Gli artisti, spiega Monterosso, “si confrontano in uno spazio di convivenza dove il dialogo è assicurato, in un rapporto con una serie di capolavori che rappresentano come l’arte sia messaggio per il futuro: ogni opera è un approdo nel sacro, con la sacralità che è salvezza di vita. Questo luogo è stato violato dalla seconda guerra mondiale, oggi porta con sé il messaggio di chi la guerra la testimonia con opere in mostra”.

(ITALPRESS)