M5, riunione al Mit: confermate tutte le 11 fermate

Si è conclusa al Mit la riunione sul prolungamento della M5, presieduta dal Ministro Matteo Salvini e alla presenza di tutti gli amministratori interessati. La riunione “concreta e in un clima molto collaborativo, ha fatto emergere alcune novità positive come gli ulteriori 20 milioni per il prolungamento della M1 fino a Monza-Bettola (capolinea di Cinisello Balsamo) e la conferma dell’integrale copertura delle risorse del prolungamento verso Baggio il cui contratto di appalto è di imminente sottoscrizione”. Così una nota del Mit. A proposito di M5, prosegue la nota Salvini “è determinato a confermare tutte e undici le fermate, anche alla luce dell’impegno per alimentare il trasporto su ferro. Basti pensare ai 3,4 miliardi già stanziati per le Metropolitane di Milano, compresi i 915 milioni previsti proprio per la M5. Per la sola Lombardia, gli investimenti di competenza del Mit e già finanziati ammontano a 26 miliardi di cui 1,5miliardi per le Olimpiadi.

Paolo Pilotto, Sindaco di Monza. “Al termine della riunione operativa di oggi presso la sede del Mit a Roma tutte le sei istituzioni presenti hanno confermato la piena validità del progetto tecnico di prolungamento di M5 fino a Monza: 11 fermate in tutto con capolinea al Polo Istituzionale di Via Grigna”. Così Paolo Pilotto, sindaco di Monza, al termine dell’incontro svoltosi questa mattina nel dicastero di porta Pia alla presenza dei sindaci di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e in collegamento con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Il clima di lavoro emerso da parte di tutti i sindaci e dei diversi livelli istituzionali presenti all’incontro è stato unitario – spiega Pilotto – Credo che la volontà coesa da parte del territorio ed espressa nelle ultime settimane anche dalle parti economiche e sociali troverà ascolto: arrivati a questo punto è necessario un ultimo sforzo per completare un puzzle ormai definito, che consentirà di passare dal progetto al cantiere”. Secondo gli studi recentemente resi noti – ricorda l’amministrazione monzese – il prolungamento della linea lilla a Monza, la prima a collegare due province diverse tra le più urbanizzate d’Italia, potrebbe attrarre circa 200.000 passeggeri potenziali al giorno e togliere quotidianamente 30.000 veicoli dalle strade.

Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo e Roberto di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. “Accogliamo con grande soddisfazione questo passaggio decisivo per il nostro territorio. La conferma di tutte e undici le fermate della M5 e soprattutto l’assegnazione di ulteriori 20 milioni di euro per il prolungamento della linea M1 fino a Cinisello-Monza, comprendendo anche il tratto di Sesto San Giovanni, è un segnale chiaro di attenzione e concretezza, con i lavori che possono ripartire già a fine anno. Ringraziamo il Ministro Salvini per la disponibilità e l’impegno: i fondi aggiuntivi erano tutt’altro che scontati e rappresentano un atto di fiducia verso il lavoro che i nostri Comuni stanno portando avanti insieme. Si apre oggi una fase nuova anche per il progetto strategico della M5, su cui il Ministero ha confermato tutte le 11 fermate, sia alla luce dell’impegno per alimentare il trasporto su ferro ma anche per la strategicità nazionale dell’iniziativa. Le infrastrutture non sono solo opere ingegneristiche: sono strumenti per migliorare la vita quotidiana delle persone, connettere i territori e costruire sviluppo. Quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano”. Così Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo e Roberto di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, al termine dell’incontro di oggi al Mit sul prolungamento della metropolitana M5 a Monza.