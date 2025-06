Israele, a Milano apparsi manifesti “not welcome”

Alcuni manifesti piccoli e grandi con la scritta in inglese ‘Israeli not welcome’, ‘gli israeliani non sono i benvenuti’ sono stati affissi in diverse zone della città questa notte. Al momento non sono noti i promotori dell’iniziativa. “A prescindere da chi guidi i governi degli Stati, siano essi democratici o meno, affiggere cartelli discriminatori contro una qualsiasi nazionalità è un’operazione degna dei fascisti degli anni Trenta. Denuncerò questa azione in tutte le sedi opportune. Stiamo ovviamente facendo la segnalazione all’Amsa”, ha dichiarato il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum. Per Alessandro Verri, capogruppo della Lega, “nel 2025 siamo costretti ad assistere a una nuova caccia all’ebreo. Una campagna antisemita vergognosa, iniziata con la sua violenza immediatamente dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre e intensificata in questi 20 e più mesi di conflitto a Gaza. Abbiamo assistito a vere e proprie forme di violenza razzista contro i cittadini di religione ebraica che non hanno avuto, dal Comune di Milano, il necessario sostegno. Anzi, nella maggioranza di sinistra spesso vi sono stati atteggiamenti e interventi che soffiavano sul fuoco dell’antisemitismo galoppante. Esprimiamo una forte preoccupazione e la massima solidarietà alla Comunità ebraica e ai cittadini israeliani per questa nuova violenza. A Milano sono i benvenuti e lo saranno sempre. Ci aspettiamo che le stesse parole vengano utilizzate dal Sindaco Sala, troppo spesso silente sulla vicenda”. “La comparsa di manifesti antisemiti nella nostra città rappresenta un fatto gravissimo che non può essere ignorato. Milano deve restare un presidio di libertà, rispetto e vicinanza alla Comunità ebraica e allo Stato di Israele. È inaccettabile che l’Amministrazione comunale continui a mostrarsi incerta, se non addirittura complice, con il proprio silenzio o con posizioni ambigue”, dichiarano Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, coordinatore e vice coordinatore Fratelli d’Italia Milano, assieme al capogruppo in Comune Riccardo Truppo. Per il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico “è sempre più preoccupante il clima antisemita e di odio che si percepisce a Milano. Purtroppo e con profonda amarezza devo constatare che questa sensazione è frutto di una responsabilità politica, che mi auguro sia non voluta, per il silenzio con cui l’amministrazione comunale guidata dal PD non fa che assecondare e che in qualche modo la sta rendendo complice rispetto agli odiatori seriali. Come intergruppo “Amici del Popolo ebraico e di Israele”, in accordo con la comunità ebraica, abbiamo chiesto un consiglio straordinario da svolgersi in un luogo appropriato all’interno della Sinagoga.”