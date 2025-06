Garlasco, sulla spazzatura solo tracce di Chiara e Alberto

C’è il Dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto dell’immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli a Garlasco e l’unica traccia genetica diversa da quella della vittima appartiene ad Alberto Stasi. Sono i primi risultati dell’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio della giovane il 13 agosto del 2007.

Secondo quanto riferito da “Il Corriere della Sera”, sul piattino di plastica, sul piccolo sacchetto azzurro dell’immondizia e sulle linguette dei due Fruttolo i tamponi eseguiti giovedì scorso negli uffici della Scientifica della questura di Milano avevano “raccolto” materiale biologico. Tracce di Dna che una volta analizzati sono risultati appartenere a Chiara. Sempre di Chiara sarebbe il profilo genetico rintracciato sul sacchetto con i cereali avanzati, che il giorno dell’omicidio fu trovato sul divano e su cui è stato trovato un capello o un pelo (non è ancora chiaro se umano o animale) di tre centimetri nel secondo giorno di incidente probatorio. L’unico profilo maschile individuato apparterrebbe invece a Stasi, il fidanzato della 26enne, condannato in via definitiva a 16 anni: sarebbe suo il Dna raccolto dal tampone sulla cannuccia di plastica del brick dell’Estathé.

Un dato che l’allora fidanzato di Chiara, che la sera prima aveva cenato con la giovane donna, non aveva mai escluso.

Nell’ambito delle analisi scientifiche resta ancora da passare al microscopio il materiale genetico sui fogli di acetato che hanno conservato le impronte digitali rilevate nella villetta della famiglia Poggi.

“I primi risultati emersi dalle analisi confermano quanto già ribadito più volte dal mio assistito Andrea Sempio e cioè che egli non è mai entrato in quella casa il 13 agosto 2007. Siamo fiduciosi e attendiamo che i periti e i consulenti di parte svolgano e completino il proprio lavoro” spiega l’avvocata Angela Taccia, uno dei legali del nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco, in relazione agli esiti parziali sui Dna trovati nei reperti della spazzatura.