Delegazione milanese al Pride di Budapest

Nuova missione istituzionale all’estero per la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, che sabato 28 giugno rappresenterà il Comune di Milano al “Budapest Pride“.

Su delega del sindaco Beppe Sala, la Presidente Buscemi testimonierà la solidarietà e la vicinanza di Milano al comune di Budapest, impegnato insieme a tante e tanti cittadini ungheresi a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+, messi in discussione da recenti azioni legislative del Parlamento e del Governo ungherese, e contro ogni forma di discriminazione, per il rispetto dei valori europei di democrazia, inclusione e libertà.

In particolare, Buscemi parteciperà al Pride che l’Amministrazione della capitale, guidata dal Sindaco Gergely Karácsony, ha voluto indire e organizzare nonostante il recente divieto imposto dalla legge nazionale. Per questo, il Sindaco Karácsony ha invitato le città, i parlamentari nazionali ed europei a prendere parte all’iniziativa.

“Così come sono andata a Kiev per portare solidarietà alla popolazione ucraina in occasione del Giorno dell’Europa, andrò al Pride di Budapest perché credo che in questo momento storico, più di prima, si debba stare nei luoghi e con le persone che si battono per difendere i valori europei e i diritti civili, come quelli della comunità LGBTQIA+ – commenta la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -. Si tratta di luoghi e persone a noi vicini, anche fisicamente, a riprova di quanto la democrazia e i diritti che diamo per scontati e acquisiti siano in realtà seriamente minacciati dalla deriva autoritaria, populista e di destra che sta pesantemente condizionando la politica internazionale. Ricordo che il Governo Meloni è uno dei pochi governi europei che non si sono espressi contro la legge che vieta il Pride in Ungheria”.

Oltre alla manifestazione per il Pride organizzata dall’Amministrazione di Budapest, la Presidente Buscemi parteciperà ad una serie di appuntamenti istituzionali, anche in collaborazione con l’associazione Europa Radicale.

Oltre a Elena Buscemi, parteciperanno al Pride anche la consigliera comunale Diana De Marchi e il consigliere regionale Luca Paladini.