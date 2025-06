Coni, Buonfiglio “Fondamentale coinvolgimento componenti Consiglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Il coinvolgimento delle parti che compongono il consiglio è fondamentale. Bisogna fare in modo che il nostro negozio sia attraente. I componenti del consiglio sono come dei clienti. Abbiamo subito dei cambiamenti radicali in questi anni, per norme di legge e contributi, ma abbiamo vissuto anche il Covid, che è stata una prova enorme per noi sportivi. Non ci si poteva allenare, eppure a Tokyo siamo arrivati e siamo stati protagonisti. Abbiamo una capacità di resilienza incredibile”. Lo ha detto il neo eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

