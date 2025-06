Tre auto incendiate a Sesto San Giovanni, un uomo muore carbonizzato

Tre auto in fiamme a Sesto San Giovanni: all’interno di uno dei veicoli è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo. L’incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 22 in un parcheggio di via Fratelli Bandiera, nella cittadina all’hinterland di Milano.

Ad accorgersi del rogo sono stati i carabinieri che stavano transitando in zona per un servizio di controllo del territorio. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. Questa mattina i vigili del fuoco hanno comunicato che la vittima sarebbe un loro collega. L’identità sarà accertata al termine dell’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri