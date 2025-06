Piogge torrenziali nel sud ovest della Cina, evacuate 80 mila persone

Rongjiang (Guizhou, Cina) – Le piogge torrenziali incessanti hanno provocato devastanti inondazioni in due contee della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, costringendo a evacuazioni di massa.

Sono più di 80 mila le persone evacuate. Su Rongjiang le precipitazioni sono iniziate dalla serata di lunedì. Squadre di soccorso, composte da soldati, vigili del fuoco e volontari, hanno utilizzato imbarcazioni e attrezzature per le operazioni di salvataggio nei territori colpiti.

Il dipartimento provinciale per le emergenze ha inviato alle popolazioni colpite 30.000 bottiglie di acqua potabile e cibo. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di yuan (circa 14 milioni di dollari) a sostegno delle operazioni di soccorso.

abr/gtr

(Fonte video: CCTV)