Begaj “Italia migliore avvocato per adesione Albania in Ue”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Tra i due Paesi è in corso un partenariato strategico. Considero l’Italia il migliore avvocato per la nostra adesione all’Europa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begai, che per la terza volta ha visitato la Calabria, incontrando in particolare il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e a seguire il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il Presidente della Provincia, Amedeo Mormile, ed un’ampia rappresentanza di sindaci e autorità locali.

xd2/pc/gtr