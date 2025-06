Woodoo Fest torna e arriva alla sua decima edizione

La foresta si accende: la decima edizione di Woodoo Fest svela la sua lineup completa, quattro giornate di musica che quest’anno si terranno da giovedì 26 a domenica 29 giugno nella suggestiva cornice della provincia di Varese.

Giovedì 26 giugno

una serata di debutti e ritorni potenti:

Ketama126 (live full band)

Tony 2milli (live)

Nello Taver (live)

ThisGelo (live)

Jaybee Vibes (DJ set)

LeGuns (DJ set)

Venerdì 27 giugno

clubbing, visioni, e performance queer:

Myss Keta (live)

Queen of Saba (live)

Elasi (live)

Populous (DJ set)

Gato Tomato + Lvnar – Satana in Cadillac (live)

Tashi (live)

D’Arc August (dj set)

Sabato 28 giugno

la grande festa elettronica nel bosco:

Ivreatronic – La grande festa (DJ set – main stage all day)

Hawaii 8

Enea Pascal

Foresta

Leonar

Pan Dan

This Is Not (DJ set – second stage closing set)

WE.AMPS (This Is Not)

Domenica 29 giugno

il gran finale, tra elettronica, poesia e libertà:

Caminett Selector (DJ set)

Samuel (live)

Belize (live)

Giorgio Poi (live)

Ceri Wax (live)

Woodoo Fest è casa. Un luogo sicuro dove stare bene, ballare forte e sentirsi parte di qualcosa. Lo abbiamo creato per questo: per fare festa, insieme, all’infinito.

Come ogni anno è disponibile anche la prenotazione dell’area camping, per vivere l’esperienza Woodoo a 360°, immersi nella natura e nell’atmosfera unica del festival.

