Milano, presidio davanti al consolato americano

Protesta contro il bombardamento americano in Iran e contro Israele davanti al consolato Usa di Milano, ieri pomeriggio, promossa da diverse sigle tra cui gli studenti di Cambiare rotta e l’Unione sindacale di base. Circa un centinaio di manifestanti si sono radunati in

largo Donegani, a pochi passi dal consolato americano con uno

striscione con la scritta ‘Fermiamo la guerra in Medioriente. Usa e Israele pericolo per il mondo’ e ‘Contro Nato, Ue e governo Meloni. Fuori dalla guerra’.

I manifestanti, con bandiere palestinesi e iraniane, hanno urlato frasi come “fuori l’Italia dalla Nato”, “assassini”, “fascismo, sionismo, nessuna differenza”. L’area davanti al consolato è stata transennata e l’accesso alla via è stato bloccato dalle camionette

della polizia e dagli agenti in tenuta anti sommossa. Via Turati, all’altezza del consolato, è stata chiusa al traffico. “Non c’è nulla di difensivo in questa escalation ma solo l’aggressività colonialista e imperialista da parte dell’Occidente – ha scandito al megafono una manifestante -, abbiamo visto cosa questo ha prodotto in Siria, Iraq e Libia.

Questo attacco ci dimostra a cosa servirà ogni euro in più che ci chiederanno al vertice Nato, servirà per massacrare altri popoli: ora sta toccando all’Iran”.