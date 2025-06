Sgomberata la casa del Giovane al Gallaratese, arrestato un 16enne per rapina

Your browser does not support the video tag.

Sedici occupanti abusivi allontanati e un arresto. E’ il bilancio dello sgombero dell’ex Casa del Giovane di via Falck 28, in zona Gallaratese, di proprietà della Curia e da tempo luogo di bivacco notturno, avvenuto mercoledì mattina scorso in un’azione congiunta degli gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bonola, con il supporto della Polizia Scientifica, e della Polizia Locale intervenuta con il Nucleo Tutela Trasporti Pubblici e un drone. Gli occupanti abusivi identificati sono 13 marocchini, dei quali 4 minori, un tunisino, un algerino e un egiziano. Un 16enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile di diverse rapine pluriaggravate in concorso avvenute in città, in particolare il 14, 16 e 21 maggio, scorsi nelle stazioni della metropolitana di MM in zona Bonola, Centro, Greco e Sempione. Inoltre, il 23 maggio scorso, la struttura di via Falck è stata oggetto di un altro intervento da parte degli agenti del Commissariato Bonola con l’allontanamento di 15 persone: 11 marocchini, di cui 8 minori, 3 tunisini e un’italiana al quale è stato sequestrato un cane perché privo del chip.