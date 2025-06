Sanità, Fontana: fondamentale eliminare l’obbligo dei “silos”

Your browser does not support the video tag.

La necessità di abbandonare una visione basata sui ‘silos’ nella gestione della spesa sanitaria a favore di un approccio che lasci maggior margine d’azione alle Regioni, rendendole protagoniste del processo di innovazione del settore. È stato questo il tema chiave dell’intervento del governatore lombardo, Attilio Fontana, che oggi, a Palazzo Lombardia, ha aperto i lavori del convegno ‘Salute Direzione Nord’, incentrato, per la sua 26ª edizione, sul tema ‘La salute, una scelta politica’.

L’evento, a cui ha partecipato tra gli altri anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, ha rappresentato un’occasione di confronto sul futuro del sistema sanitario italiano alla luce delle sfide poste dai cambiamenti demografici, dall’aumento delle patologie croniche, dalle neuroscienze, dalla necessità di introdurre tecnologie sempre più innovative nella lotta ai tumori e dall’importanza di promuovere modelli organizzativi sempre più complessi e strutturati.

“Ritengo fondamentale – ha detto Fontana – eliminare l’obbligo di un approccio basato sui cosiddetti ‘silos’ nella spesa sanitaria ed evitare che le risorse abbiano già una destinazione stabilita, limitando il margine d’azione delle Regioni. È un approccio che ritengo sbagliato, perché ogni territorio, ogni singola regione ha delle esigenze specifiche che vanno prese in considerazione. Se le risorse venissero distribuite alle Regioni senza l’obbligo e il rispetto di questi vincoli, si potrebbero utilizzare meglio e ci sarebbe la possibilità di offrire dei servizi migliori ai cittadini”. “Chiediamo di spendere le risorse che abbiamo a disposizione – ha detto inoltre il presidente di Regione Lombardia – come riteniamo più opportuno, non chiediamo risorse in più”.

“Le prestazioni aggiuntive – ci consentirebbero di abbattere le liste d’attesa”, ha aggiunto a margine dell’evento Fontana che ha poi ringraziato il ministro Schillaci per l’ascolto che sta dando alle istanze di Regione Lombardia e, in generale, al lavoro che sta svolgendo. E sul tema della libertà di spesa delle Regioni il ministro della sanità Schillaci ha dato segnali di apertura. “Di questo – ha detto a margine del convegno rispondendo alle richieste di Fontana – abbiamo già parlato più di una volta e credo che appena possibile cercheremo di far sì che giustamente le risorse possano essere spese al meglio nell’interesse della salute pubblica”. In generale, ha, poi concluso il presidente Fontana, “è fondamentale impostare un nuovo tipo di sanità, per adeguarla ai tempi che sono cambiati. Dobbiamo far capire ai cittadini che quello che stiamo facendo è volto a offrire loro un servizio migliore. In sintesi, la sfida fondamentale è questa: ripartire dalla sanità territoriale per innovare”.