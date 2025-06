E’ morto il piccolo caduto in piscina nel bresciano

Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina venerdì pomeriggio. Il piccolo è morto ieri sera in ospedale a Bergamo, dove era arrivato in condizioni disperate. La tragedia è avvenuta in un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, lo aveva trovato in piscina già esanime. Poi il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I soccorsi sono stati veloci, stando a quanto raccontato dai testimoni, e il quadro clinico complesso ha spinto i medici a trasportare in elisoccorso il bambino all’ospedale di Bergamo dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Quanto sia rimasto nell’acqua della piscina non è al momento ancora chiaro.

Nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero di Brescia Caty Bressanelli, nelle prossime ore i carabinieri ascolteranno i genitori del bambino e i bagnini presenti al momento della tragedia nel parco acquatico gestito da una società privata.