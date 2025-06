Ancora morti sul lavoro in Lombardia, le vittime avevano 53 e 57 anni. Ferito un geometra di 49 anni

Una terribile coincidenza ha segnato la mattinata di oggi: due lavoratori hanno perso la vita a pochi minuti di distanza in due cave della Lombardia, una a Botticino (BS) e una a Faloppio (CO). Le vittime avevano 53 e 57 anni, e sono state schiacciate rispettivamente da una lastra e da un masso. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti da parte di ATS e Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti. Poco dopo, un altro grave infortunio si è verificato in provincia di Lodi: un geometra di 49 anni è stato travolto da un rimorchio ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo la Fillea Cgil lombardia “è urgente garantire una formazione adeguata per tutte le lavoratrici e i lavoratori, evitare il lavoro in solitudine, intensificare i controlli sulle condizioni delle cave, dei macchinari e dei mezzi utilizzati. La manutenzione deve essere costante, e ogni grave irregolarità va sanzionata con fermezza. Alle criticità strutturali si aggiunge il rischio legato all’emergenza caldo. Come già richiesto lo scorso anno – senza alcuna risposta – torniamo a sollecitare Regione Lombardia a emanare un’ordinanza che consenta il blocco delle attività quando la temperatura percepita supera i 35 gradi, attivando in questi casi la cassa integrazione per cause meteorologiche. I piani di prevenzione non bastano: servono misure concrete ed efficaci per tutelare davvero la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Il sindacato di categoria della Cgil spiega: “Siamo stanchi di contare i morti sul lavoro. In Lombardia, nel solo settore delle costruzioni, abbiamo registrato 21 morti nel 2024 e oltre 10 da inizio 2025. Non è più accettabile continuare così. Le imprese devono comprendere che investire in sicurezza significa investire nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori, e nel futuro delle loro famiglie. Fillea CGIL Lombardia esprime il proprio cordoglio e la massima vicinanza alle famiglie delle vittime, rendendosi fin da ora disponibile per ogni forma di assistenza.”

In una nota Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil tornano a chiedere di bloccare i cantieri quando le temperature superano i 35 gradi: “Come già fatto l’anno scorso senza essere ascoltati, anche quest’anno chiediamo alla Regione Lombardia di emettere l’ordinanza che permette e di bloccare le lavorazioni quando le temperature percepite superano i 35 gradi, sfruttando per i lavoratori la copertura della cassa integrazione per cause meteorologiche. I piani di prevenzione vanno bene, ma non sono assolutamente sufficienti a garantire una reale e capillare tutela. Siamo stanchi di contare i morti sul lavoro in Lombardia, ogni volta tanto dolore e tanta rabbia, ogni volta esauriamo le parole”.