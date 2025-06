SAVATAGE: a un passo dal ‘sold out’ il concerto di Milano

Il trionfale “Madness Reigns”, tour del grande ritorno, ha raccolto consensi in Sudamerica (Brasile, Argentina, Chile), poi sui palchi dei principali festival europei e ora anche in Italia la febbre sale, altissima! Questione di ore e i SAVATAGE torneranno finalmente a Milano per un unico e attesissimo evento che si terrà Martedì 24 GIUGNO 2025 all’Alcatraz. Come se non bastasse, in apertura si esibiranno i teutonici Induction, forza motrice della new wave of power metal!

Ecco gli orari:

19:00 – Apertura porte

19:45 – Induction

21:00 – SAVATAGE

Sul palco troveremo la seguente line-up di eccellenze nei Savatage: John Lee Middleton, Zak Stevens, Chris Caffery, Jeff Plate e Al Pitrelli.

Ultimissimi biglietti disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com

A distanza di oltre 20 anni dall’ultima apparizione in Italia, la band è carica a pallettoni: “Le emozioni sono tante”, ha dichiarato Zak, il cantante. “I nostri fans sono incredibili e sull’onda di ricordi indimenticabili e di una musica immortale è bellissimo sentir riaffiorare sulla pelle certi brividi e poter restituire un forte abbraccio dal vivo a tutti coloro che sono stati lì a sostenerci per tre decenni!”.

Il fondatore Jon Oliva approva: “Sono così entusiasta di questi show. Sfortunatamente, a causa di problemi di salute non potrò unirmi al gruppo, almeno per il momento. Augurandomi che sia solo una situazione temporanea, io continuo a lavorare in studio per dare un futuro artistico a questa band con un nuovo album. Ho anche collaborato a stretto contatto con i ragazzi per preparare al meglio questo tour. L’entusiasmo è alle stelle, su e giù dal palco!!”.

Uno dei momenti più toccanti del nuovo show propone su schermo il video di una performance di Jon Oliva sulle note di “Believe“, seguito da un sentito tributo in slideshow al compianto e mai dimenticato Criss Oliva… preparate i kleenex!

Durante ogni esibizione, i fan possono godere di una scaletta celebrativa della storia della band, ricca dei brani più amati selezionati personalmente da Jon Oliva.

Un epico comeback di una classe rara con cui i Savatage rivendicano il loro meritato status di titani del metal mondiale.

