Gli scozzesi TRAVIS, tra le band più note e acclamate della scena pop rock britannica, tornano in Italia per un unico concerto.

Formati nel 1990 a Glasgow e autori di veri e propri inni generazionali, sin dall’esordio discografico con l’album “Good Feeling” (1997), i Travis non hanno mai mancato di dichiarare apertamente il loro amore folle per R.EM. e Beatles e neanche di entrare nella Top 20 UK, con quei due album capolavoro che sono “The Man Who” (1999) e “The Invisible Band” (2001). Ci hanno regalato meravigliose hit come “Why Does It Always Rain on Me?“, “Sing” e “Flowers in the Window“, pietre miliari del brit pop, capaci di far breccia nei cuori del pubblico anche in Italia e oltreoceano.

Sulla cresta dell’onda da quasi 30 anni i Travis – composti da Fran Healey (voce, piano, chitarra, banjo), Dougie Payne (basso, backing vocal), Andy Dunlop (chitarra, banjo, tastiere, backing vocal), Neil Primrose (batteria) – anche con l’ultimo album “L.A. Times” sono schizzati al secondo posto delle classifiche inglesi, lanciando il nuovo tour che dal 2024 li sta riportando in giro per il mondo. Malinconici ma con quel prezioso senso di mutua sintonia che solo una band che non ha mai cambiato line up può vantare…

TRAVIS

Sabato 5 LUGLIO 2025 @ MAGNOLIA ESTATE – Segrate (MILANO)

UNICA DATA ITALIANA



Prevendite Biglietti su DICE.FM

Seguite la diretta di Linea Rock questa settimana (ogni sera dalle ore 20 alle ore 22 su Radio Lombardia) per aggiudicarvi alcuni ingressi omaggio per il concerto dei Travis, gentilmente offerti da eRocks Production.