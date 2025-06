“Le fatiche di Eva”, cronache di sopravvivenza in un mondo di parità promessa ma non ancora realizzata

In “Le fatiche di Eva” (HarperCollins) Paola Mascaro esplora in profondità il tema dell’equità di genere. Attraverso aneddoti, dialoghi, ricordi e testimonianze, l’autrice racconta l’esperienza collettiva delle donne.

Paola Mascaro lavora nell’ambito di marketing, comunicazione & public affairs. E’ stata presidente di Valore D dal 2019 al 2022. Nel suo triennio di presidenza, ha partecipato insieme ad altre 14 donne leader in ambiti diversi (economia, impresa, scienza, cultura) alla Task Force “Donne per un Nuovo Rinascimento” per definire e sviluppare le linee essenziali di quello che è poi diventato il Piano Strategico Nazionale per le Pari Opportunità.

Nel libro, con un approccio aperto e costruttivo, l’autrice mette in luce le sfide e le opportunità che le donne si trovano di fronte, particolarmente in campo scientifico e tecnologico, e analizza gli stereotipi che ostacolano le loro aspirazioni, così come le discriminazioni ancora radicate nel mondo del lavoro. Ma Le fatiche di Eva non si limita a fotografare la situazione attuale. Attraverso il racconto di iniziative innovative, le storie di donne intraprendenti e resilienti, e col supporto di dati e studi illuminanti, l’autrice ci invita a riflettere sull’importanza di un’educazione che incoraggi la fiducia in se stesse e promuova un profondo cambiamento culturale, sottolinea l’urgente necessità di politiche inclusive e suggerisce strategie per valorizzare le competenze femminili in ogni ambito. Le fatiche di Eva non è solo una lettura, ma un invito a riflettere sul nostro ruolo in questo necessario percorso di cambiamento.

Ascolta l’intervista all’autrice