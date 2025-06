Il Festival della Speranza a Lecco

Un pomeriggio e una serata dedicati alla speranza. Oggi, sabato 21 giugno a Lecco, dalle 17 alle 23, si svolgerà il “Festival della Speranza”, una rassegna dal titolo “Chiamati a guardare in alto” ricca di iniziative, pensata da e per i giovani ambrosiani.

Momento culminante sarà la consegna del “mandato” ai giovani che si recheranno al Giubileo dei giovani a Roma (28 luglio – 3 agosto) o partiranno per esperienze di volontariato e missione, in Italia e all’estero, promosse da Caritas Ambrosiana, PIME, CSI e altre associazioni. A consegnare il mandato sarà l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, accompagnato da alcuni vicari episcopali della Diocesi.

Testimonianze, momenti di preghiera, animazioni musicali, workshop, mostre e street sport animeranno il centro della città e il suo lungolago, come due anni fa quando nella “città dei Promessi Sposi” si erano radunati i giovani che da lì a qualche settimana avrebbero partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona.

Sul palco di piazza Garibaldi, a portare la loro testimonianza saranno, alle 18, don Claudio Burgio e i ragazzi di Kayros, l’associazione che accoglie adolescenti e giovani in difficoltà, verso le 19 don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, ONG che si occupa del salvataggio dei migranti in mare, e i giovani delle ACLI, di Sant’Egidio e di Libera.

Per tutta la durata del Festival, organizzato da due uffici diocesani (Servizio per i Giovani e l’Università e Pastorale Missionaria), dalla Caritas Ambrosiana, dal PIME, dal CSI di Milano con la collaborazione del Comune di Lecco, la piazza si trasformerà in un “quartiere di speranza”, animato dagli stand: spazi di incontro con le storie di chi opera ogni giorno per rendere il mondo più giusto e accogliente. Sarà anche suonato il “Violoncello del mare” costruito dalle persone detenute nel carcere di Opera con il legno delle barche dei migranti nell’ambito del progetto “Metamorfosi”.

Il programma prevede poi diverse iniziative diffuse in altri luoghi della città.

In piazza Cermenati, il CSI curerà uno spazio dedicato allo sport, con stand e attività di street sport; alla Casa della Carità (via San Nicolò) sarà possibile incontrare realtà caritative e ascoltare alcune testimonianze. Al Palazzo delle Paure (piazza XX Settembre), invece, saranno proposti workshop e due mostre a tema missionario: una per ricordare la figura di suor Luisa dell’Orto, suora missionaria uccisa nel 2022 nella capitale di Haiti, e una dal titolo “Oltre i muri” per aiutare a riflettere sui muri materiali e relazionali nel mondo.

Per chi desidera vivere un momento di raccoglimento e di preghiera, il Santuario della Vittoria – Chiesa giubilare della Diocesi – ospiterà l’adorazione eucaristica e offrirà la possibilità di confessarsi. Sarà inoltre possibile salire sul campanile di San Nicolò, uno dei simboli della città.

Alle 21 da una “lucia”, la tipica imbarcazione lecchese il cui nome evoca il celebre romanzo manzoniano, l’Arcivescovo presiederà di fronte al lungolago di Lecco (zona Monumento dei caduti) la preghiera per il conferimento del mandato ai giovani in partenza per il Giubileo che avrà inizio a Roma il 28 luglio e ai loro coetanei che vivranno questa estate esperienze di volontariato e missione. La barca di mons. Delpini sarà accompagnata da altre “lucie” con a bordo i vicari episcopali e alcuni dei giovani partenti.

La serata si concluderà in piazza Garibaldi con un momento di festa e musica con i cori Shekinah ed Elikya.