Al Premio Ischia focus sui nuovi scenari geopolitici e sul ruolo UE

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un panel di grande attualità e molto partecipato quello che ha visto dibattere Giampiero Massolo, Presidente di giuria del Premio Ischia ed esperto di scenari internazionali, Anton Troianovski, direttore della sede di Mosca del The New York Times, vincitore del Premio Internazionale e Laura Greenhalgh, Europès Managing Editor di Politico.eu, vincitore del Premio Ischia Europa.

E’ stato l’ambasciatore Giampiero Massolo a lanciare i temi della discussione che ha chiarito aspetti importanti sul ruolo dell’Europa nei rapporti con la Nato e sulla guerra in Ucraina: “Ci troviamo in un paradosso oggi in Europa, perchè si dovrebbero cambiare i trattati ma per fare questo l’Europa dovrebbe decidere all’unanimità. Su politica estera e difesa oggi l’unione Europea non è efficace. L’UE deve accettare questo stato di cose. Altrimenti dovrebbe riformarsi. Oggi non è più possibile gestire in questo modo la politica estera dell’Ue. Sappiamo che ci sono conversazioni sul tema dell’espansione dell’accesso di nuovi paesi all’Unione Europea. Si può lavorare facendo dei cerchi sempre più concentrici tra stati per iniziare a lavorare su questi temi”.

Sul versante della guerra in Ucraina, Anton Troianovski, ha evidenziato: “Non sappiamo cosa voglia raggiungere Putin, e non sappiamo se lui sappia cosa vuole raggiungere, lui ha iniziato questa guerra con un’idea ben diversa. Nell’ambito della quale l’Ucraina sarebbe crollata in pochi giorni, come in Crimea ma ormai siamo da tre anni e mezzo e ripetutamente ha posto delle condizioni sempre diverse nei negoziati. Oggi dobbiamo accettare la realtà. Non sappiamo cosa voglia raggiungere ma soprattutto non sappiamo se lui sappia cosa vuole a questo punto e la guerra sta continuando ahimè con decine di migliaia di morti. Io credo” ha aggiunto, Anton Troianovski, “che in questo momento con questi due leader – Putin e Trump – che danno importanza al governare, non è escluso che Trump possa sacrificare l’Ucraina”.

Laura Greenhalgh sul tema ha rimarcato uno scenario importante: “Ritengo che Trump sia stato molto scettico fino ad oggi nei confronti della Ue e ha espresso critiche sulla spesa per la difesa della Ue, Ma l’incontro di martedì della Nato sarà molto importante a mio avviso, è probabile che Trump possa essere presente ai lavori e resti fino alla fine e che i paesi possano aderire alla promessa del 5%. Sei mesi fa era impensabile che i paesi della Nato parlassero di aumentare al 5%. Questo può essere una vittoria per Trump”.

