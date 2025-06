Vespa Officina 8, un’edizione speciale ispirata alle radici del mito

ROMA (ITALPRESS) – Nello stabilimento Piaggio di Pontedera, ricostruito dopo la guerra, l’Officina 8 fu la sede del Reparto Sperimentale dove trovavano la prima realizzazione le nuove idee, anche le più rivoluzionarie: qui si lavorò al progetto della Vespa e successivamente ai prototipi, sia per la produzione in serie, sia da corsa e da record. Qui nacquero le linee eleganti e lo stile senza tempo della Vespa. Così nasce adesso l’allestimento Officina 8 che veste la Vespa Primavera – nelle cilindrate 50, 125 e 150 – che di Vespa rappresenta l’anima più giovane e spensierata, e la Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista che ne fanno la Vespa più autenticamente sportiva di sempre. Le due versioni speciali si distinguono a prima vista per la colorazione Blu Officina 8, un’intensa tonalità di blu industriale con una finitura metallizzata opaca speciale. Una scelta cromatica che crea un originale contrasto con le finiture metalliche satinate. Un capolavoro di preziosa manifattura che rivive anche negli accessori e nella capsule di abbigliamento dedicata.

