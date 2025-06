PizzAut nella Notte di Certe Notti: inclusione, musica e gusto

PizzAut, l’innovativo progetto di inclusione sociale che gestisce due pizzerie, una a Cassina de’ Pecchi e una a Monza, si prepara a un evento straordinario: un team di 12 ragazzi autistici servirà le pizze più inclusive del pianeta al concerto di Ligabue “La notte di Certe Notti” presso la RCF Arena Campovolo.

Il Food Truck PizAutobus sarà posizionato sulla Ligastreet, pronto ad accogliere tutti i fan di Ligabue che desiderano rifocillarsi e, al contempo, toccare con mano il significato profondo dell’inclusione.

“Il 20 e 21 giugno saremo alla Rcf Arena Campovolo ma siccome siamo i pizzaioli più incredibile della galassia la chiamata è arrivata direttamente da New York” scherza Nico Acampora, fondatore di PizzAut. “Due amici di PizzAut a New York, Giulia Perovich — che ha lavorato per dieci anni con Ligabue — e il suo socio Michele Casadei Massari, hanno avuto l’idea di coinvolgerci. Per noi è iniziato così un viaggio bellissimo. Per i ragazzi di PizzAut questa è un’occasione incredibile. Quando ho annunciato loro che avremmo offerto le nostre pizze al Concerto di Ligabue, l’emozione è letteralmente esplosa. Non solo perché sono anche loro dei fan del Liga, ma anche perché essere coinvolti in un evento così importante e dalla risonanza così ampia dimostra loro che sono professionisti all’altezza anche delle situazioni più complesse. Da parte mia, la gratitudine è immensa; dare loro questa opportunità è un abbraccio di cui sentiamo tutto il calore. Sono certo che i ragazzi sapranno contraccambiare con altrettanto affetto e impegno.”

Nato per abbattere barriere sociali e creare opportunità concrete, il progetto ideato da Nico Acampora coinvolge ragazzi autistici in un’esperienza di lavoro, formazione e autonomia. Anche Campovolo si trasforma così in un palcoscenico di inclusione, che parte dal gusto e arriva al cuore.