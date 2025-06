Furti e rapine di orologi di lusso, arrestati due “trasfertisti”

Your browser does not support the video tag.

Un marocchino 25enne e di un algerino di 26 anni specializzati in rapine e strappi di orologi di lusso ‘in trasferta’ sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. I due sarebbero i responsabili dell’aggressione, avvenuta il 3 luglio 2022 in via San Giovanni Sul Muro, ai danni di un brasiliano al quale è stato sottratto un Patek Philippe dal valore di circa 100mila e dello strappo di un orologio Richard Mille, risultato poi copia non autentica, avvenuto due giorni prima in corso Venezia ai danni di un italiano. L’identificazione è stata possibile grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati i fatti e all’interno degli alberghi dove hanno alloggiato gli arrestati che si sono inoltre registrati con documenti falsi. Gli investigatori del Commissariato Centro, coordinati dalla Procura, hanno appurato che gli indagati erano arrivati a Milano con altri nordafricani per trascorre un breve soggiorno con il preciso scopo di commettere rapine di beni di alto valore a vittime individuate e pedinate nelle vie del centro cittadino, per poi fare immediato rientro nel paese di origine. I rapinatori sono stati fermati la sera dell’11 giugno scorso dagli agenti del Commissariato Turro per un controllo e hanno esibito gli stessi documenti d’identità contraffatti utilizzati nei precedenti soggiorni alberghieri: i due sono stati arrestati per possesso di falsi documenti e il fermo è stato convalidato.