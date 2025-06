“Cenisio 25”, uno spazio di ascolto per donne e giovani in difficoltà

A Milano è nato uno spazio di relazione e di ascolto rivolto alle donne e ai giovani che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati. Si chiama “Cenisio 25“, un luogo dedicato, stabile e indipendente, in un contesto protetto, vicino alla metropolitana (fermata Cenisio della M5 Lilla) e comodamente raggiungibile anche con autobus e tram.

I locali di Cenisio 25 sono parte dei beni confiscati alle mafie e sono stati assegnati dal Comune di Milano a Libere Sinergie Aps e ad Acea Odv che insieme hanno presentato il progetto dal titolo SemidiAiuto CRESCE.

Si tratta della prosecuzione di SemidiAiuto, un progetto di aiuto concreto che Acea aveva messo a disposizione dei giovani durante la pandemia, riscuotendo forte interesse e partecipazione. Con il coinvolgimento di Libere Sinergie, “SemidiAiuto CRESCE” si allarga anche alle donne che stanno vivendo relazioni tossiche e violente.

Il cuore del progetto è uno spazio concepito per intervenire precocemente e gratuitamente in quelle situazioni in cui il malessere della persona è il segnale che qualcosa non va bene. L’obiettivo è aiutare chi si rivolge a noi a comprendere e migliorare le relazioni, a raggiungere consapevolezza delle proprie capacità e allo stesso tempo avere un atteggiamento di autodeterminazione che consenta di trovare in autonomia le soluzioni alle personali problematiche. Un’équipe di professionisti affronterà le diverse esigenze che emergeranno durante i colloqui. .

L’accesso allo spazio è su appuntamento. Per chiedere informazioni e fissare un incontro, si può telefonare al 340.144.0271 o scrivere a semidiaiuto@gmail.com

Ascolta l’intervista a Silvia Cattafesta presidente di Libere Sinergie