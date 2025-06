Tiromancino, “La descrizione di un attimo” compie 25 anni

Il disco sarà nuovamente disponibile dal 20 giugno 2025 in tre formati: LP in vinile da 180 grammi, CD Digipack e uno speciale Set in edizione limitata numerata con LP, CD e riproduzione in plexiglass dell’iconico cartello della copertina! Disponibili in preorder da oggi QUI. Oltre alla title track, il disco contiene brani che sono diventati dei classici della musica italiana come Muovo Le Ali Di Nuovo e Due Destini, brano utilizzato per la colonna sonora del film “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek.

I Tiromancino fondati da Federico Zampaglione, nascono nel 1989. Il gruppo, che contribuisce a cambiare il suono del pop in Italia, pubblica durante gli anni 90 quattro album: Tiromancino (1992), Insisto (1994), Alone Alieno (1995) e Rosa spinto (1997). Dischi improntati alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali.

Nel marzo 2000 i Tiromancino pubblicano il loro quinto disco, La descrizione di un attimo, affascinante fusione di melodia, ritmo e intensità lirica, con l’ottima produzione musicale di Riccardo Sinigallia.

L’album, anche grazie ad un inarrestabile passa-parola tra appassionati e addetti ai lavori e ad un’intensa attività live fa crescere in maniera esponenziale il seguito di pubblico e il consenso della critica e può essere considerato il disco della consacrazione della band.

Da Strade, il singolo presentato a Sanremo 2000 e premiato con il secondo posto nella sezione “nuove proposte”, a La descrizione di un attimo, fino all’exploit di Due destini, brano poi inserito nella colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”, i Tiromancino vedono concretizzarsi molti dei loro obiettivi, sia sul piano commerciale sia su quello artistico. Ottengono riconoscimenti importanti, come l’invito dei Morcheeba a suonare in apertura del loro tour in Spagna e Portogallo e conquistano premi di rilievo, tra cui quello come miglior gruppo agli Italian Music Awards; i loro video si avvalgono del contributo di ospiti d’eccezione (Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e lo stesso Ozpetek) e vengono premiati per l’inventiva e la qualità.