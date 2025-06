Tentò una rapina in banca 18 anni fa, finalmente identificato

Aveva tentato una rapina in banca a Mantova nel 2007 e nei giorni scorsi, grazie al lavoro degli esperti del Ris, i carabinieri lo hanno identificato e denunciato. L’uomo, con una tuta e un passamontagna, la mattina del 12 luglio di 18 anni fa si era presentato nei locali di viale Gorizia della Banca Agricola Mantovana. Nemmeno il tempo di entrare in azione che il direttore della filiale, intuite le sue intenzioni attraverso le immagini di una telecamera a circuito chiuso, aveva azionato l’allarme collegato con le forze dell’ordine. A quel punto tutti i dipendenti avevano abbandonato le postazioni di lavoro e si erano rifugiati negli uffici interni chiudendosi a chiave costringendo così il rapinatore a rinunciare al colpo e a lasciare la banca. I carabinieri sul posto avevano ascoltato il personale dell’istituto di credito e i clienti testimoni di quanto accaduto e avevano sequestrato nei pressi un passamontagna blu, del nastro adesivo e un cutter, inviando il tutto al Ris di Parma per verificare la presenza di impronte e cercare tracce biologiche. Dopo anni di ricerche e accertamenti è arrivata la risposta e i militari di Mantova hanno potuto denunciare un 37enne già in carcere per altri reati.