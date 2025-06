Green Deal, Procaccini “Bene controllo su finanziamenti a Ong”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Con una maggioranza formata da Ppe, Conservatori e Riformisti e Patrioti, il Parlamento europeo ha approvato l’istituzione di un gruppo di controllo in merito ai presunti finanziamenti alle Ong nell’ambito dello scandalo Green Deal. “La decisione è stata presa nella conferenza dei presidenti di questa mattina – ha spiegato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente dei Conservatori europei Nicola Procaccini nel corso di un punto stampa alla plenaria di Strasburgo -. La nostra richiesta iniziale era che venisse istituita una vera e propria commissione d’inchiesta sullo scandalo dei finanziamenti alle Ong per influenzare i deputati della scorsa legislatura per votare a favore del Green Deal”.

