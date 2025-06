Europei scherma,Chiadò “Giornata non semplice,gestito bene la squadra”

GENOVA (ITALPRESS) – “Parlo sempre della squadra, ma oggi i complimenti ad Alberta Santuccio ci stanno, ha portato a casa un ultimo match di tecnica e volontà. Non è stata una giornata semplice, abbiamo tirato di fatto contro la Russia, l’abbiamo risolto bene, in giornata abbiamo gestito bene la squadra”. Lo ha dichiarato il ct della spada Dario Chiadò dopo la vittoria del bronzo nella prova a squadre agli Europei di scherma. “Ci sono stati alti e bassi, ma le ragazze sono state in grado di coprirsi. In finale lo abbiamo visto, abbiamo gestito tutto l’assalto, ci teniamo questo bronzo molto caro, ad oggi sono quasi quattro anni che questa squadra non scende mai dal podio. Ora avremo un mese per preparare come si deve il mondiale, ci arriviamo un po’ provati, ma faremo un bel respiro e ci prepareremo al meglio”.

(Fonte video: Federscherma)