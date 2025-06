Dragotto “Partnership Sicily by Car-Palermo forse porterà fortuna”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il sogno di andare in Serie A corrisponde al mio sogno di andare dalla Sicilia nel resto d’Italia e poi dall’Italia in Europa. Queste coincidenze mi hanno convinto a dire ‘perché no?’, forse porterò un po’ di fortuna e amore. Io lo sto facendo per una città che amo moltissimo, è la mia città. Sicily by Car forse porterà fortuna al Palermo, vediamo di fare questo percorso, prima la Serie A e poi la Champions League”. Lo ha detto Tommaso Dragotto, presidente e fondatore di Sicily by Car, a margine della presentazione della partnership avviata con il Palermo Calcio.

