Banca Generali e Federica Brignone, 15 anni in crescita

MILANO (ITALPRESS) – Quindici anni insieme. Banca Generali nel 2010 aveva scelto la giovane sciatrice Federica Brignone come testimonial, e oggi la celebra come l’italiana più vincente di tutti i tempi. Per 15 anni, la banca – che da febbraio 2010 a oggi è passata da circa 20 miliardi di masse gestite a 104 miliardi – ha accompagnato Brignone sulle piste di tutto il mondo.Nel palmarés di successi dell’atleta, due Coppe del Mondo Generali (2020 e 2025), cinque Coppe del Mondo di Specialità, 37 vittorie e 85 podi iridati, a cui si aggiungono cinque medaglie mondiali e tre olimpiche.

f20/sat/gtr

(in collaborazione con Banca Generali)