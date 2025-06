Agguato ad imprenditore cinese, arrestati due connazionali

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due cinesi di 45 e 47 anni sospettati essere gli autori del tentato omicidio, commesso in via Marsala, in pieno centro a Milano la sera del 26 marzo scorso, ai danni di un loro connazionale. Gli investigatori hanno ricostruito che i due arrestati, provenienti da Prato, avevano atteso per alcune ore che un imprenditore cinese rientrasse presso la sua abitazione. C’era stata una colluttazione e, quando l’imprenditore era riuscito a divincolarsi e a fuggire uno degli aggressori lo aveva inseguito e gli aveva sparato tre colpi di pistola calibro 32, uno dei quali lo aveva preso alla testa di striscio. L’indagine è stata svolta con l’acquisizione e l’analisi degli impianti di videosorveglianza nella zona dell’agguato, grazie ai quali è stato possibile ricostruire tutte le fasi del delitto. All’identificazione dei presunti autori si è arrivati con le tracce dei loro telefono, combinandole con le immagini registrate la sera del tentato omicidio. Le indagini proseguono per fare chiarezza sul movente e verificare il coinvolgimento di altre persone che potrebbero aver commissionato l’aggressione ai danni dell’imprenditore