Scippa orologio da 250mila euro, arrestato un francese

Un 27enne francese è stato arrestato dalla Polizia Locale per scippo di un orologio del valore di 250 mila euro ai danni di un turista australiano di 52 anni. E’ accaduto ieri attorno alle 14 quando due agenti in via Senato, all’altezza di via Sant’Andrea hanno notato un gruppo di persone circondare un uomo per strappargli l’orologio dal polso, un Richard Mille RM11. Subito dopo il furto, uno dei rapinatori è scappato, inseguito dalla vittima. Durante la corsa, lo scippatore ha passato l’orologio a un complice che a sua volta ha fatto un secondo passaggio a un complice in bicicletta. La vittima si è lanciata sul ciclista ed è riuscita a bloccarlo ma anche questa volta l’orologio è stato passato a un quarto complice pronto a correre da via San Primo verso via Boschetti. Uno degli agenti è sceso dal veicolo di servizio e si è lanciato all’inseguimento del quarto uomo con l’orologio, riuscendo a fermarlo. Successivamente, gli agenti e il fermato sono tornati in via Senato dove l’orologio, scivolato giù dalla gamba del pantalone del ladro e spinto da questi sotto l’auto di pattuglia in un maldestro tentativo di nasconderlo, è stato riconosciuto e restituito al proprietario.