Ksb Italia compie 100 anni, la festa nella sede di Concorezzo

La KSB Italia S.p.A. di Concorezzo (Mb) festeggia il centenario di fondazione con due eventi, uno in Villa Reale a Monza e uno in azienda con tutti i dipendenti e le loro famiglie.

Nel 1925 aprì la Società Italiana Pompe Klein, la prima società estera di KSB, con sede a Milano in via Principe Umberto 28 e un’officina in via Moscova 39. Quando la società nacque, era prima filiale estera della società tedesca “Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker”. La società in Italia è cresciuta velocemente e poco dopo si trasferì dapprima in via Settembrini a Milano e poi a Milano Precotto. Nel 1929 la denominazione sociale venne modificata in “Anonima Lombarda Costruzione Pompe“.

Ed è proprio di quell’anno il ritrovamento della più antica pompa KSB. Si tratta di una pompa volumetrica alternativa a pistoni tuffanti installata a Tovo San Giacomo (SV). La pompa è stata acquistata nel 1929 e installata in prossimità del torrente Maremola con l’obiettivo di portare l’acqua necessaria alle coltivazioni agricole nella frazione Il Poggio tramite un acquedotto di circa quattro chilometri e due vasche di raccolta acqua. L’attività di trasporto dell’acqua è iniziata nel 1930, anno in cui l’azienda venne riconosciuta dai Ministeri competenti come fornitore nelle gare pubbliche, permettendo ai primi acquedotti nazionali di dotarsi di pompe KSB. La pompa ha funzionato fino al 1995. Ancora oggi risulta originale in tutte le sue parti ed è stata restaurata ed esposta quest’anno presso la sede di KSB Italia S.p.A. a Concorezzo (MB), come simbolo della storia dell’azienda e della qualità dei prodotti.

A un secolo dalla sua fondazione, KSB Italia S.p.A. si conferma leader nel settore del trasporto di fluidi, grazie alla produzione di pompe e valvole di alta qualità. In Italia la sede operativa è a Concorezzo (MB) e l’azienda ha una presenza capillare su tutto il territorio italiano grazie a centri service, agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica.

“Sono onorato di poter condividere i festeggiamenti per i cento anni di attività di KSB Italia S.p.A. – Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato di KSB Italia S.p.A.– I nostri prodotti hanno fatto la storia ingegneristica e hanno permesso al nostro Paese di crescere e svilupparsi”