Iran, Khamenei “Mai compromessi con i sionisti”

ROMA (ITALPRESS) – La Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la Repubblica Islamica “non scenderà mai a compromessi con i sionisti”. Khamenei ha scritto sul suo account Twitter: “Il regime terrorista sionista deve essere affrontato con la forza”, aggiungendo: “Non scenderemo mai a compromessi con i sionisti”, secondo l’agenzia di stampa iraniana IRNA. I commenti di Khamenei giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump metteva in guardia l’Iran dal lanciare ulteriori attacchi contro Israele, invitando Teheran ad “arrendersi incondizionatamente”. Trump ha affermato che gli Stati Uniti non uccideranno “in questo momento” la Guida Suprema dell’Iran, scrivendo martedì sulla sua piattaforma Truth Social: “Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Guida Supremà. E’ un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (lo uccideremo!), almeno non in questo momento”.

(ITALPRESS).