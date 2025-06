GEOFF TATE: l’ultima volta di “Operation: Mindcrime” a Venezia

Torna in Italia GEOFF TATE con quello che sarà l’ultimo tour in cui celebrerà “Operation: Mindcrime” nella sua interezza.

Durante la Notte del Redentore, a 36 anni esatti dal concerto in cui i Pink Floyd hanno fatto la Storia (la band inglese nel 1989 si esibì su una piattaforma galleggiante davanti a Piazza San Marco), Venezia si prepara ad ospitare un nuovo evento memorabile.

Questa volta sarà l’ex frontman e ugola dei QUEENSRYCHE a salire su una chiatta per un live irripetibile ed esclusivo: la performance integrale in elettrico dell’album “Operation: Mindcrime” (5 milioni di copie vendute nel mondo) e indiscusso capolavoro sia per il pubblico che per la crtitica. Ad impreziosire il set anche gemme selezionate tratte dalla sua intera discografia, il tutto in uno scenario mozzafiato, patrimonio dell’umanità.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno gli Inner Vitriol, band bolognese dark prog metal in forte ascesa, con all’attivo tour insieme, tra gli altri, a Evergrey e Tate stesso. Si esibiranno inoltre i Warsnakes, tra le migliori tribute band dei Whitesnake che per l’occasione avranno un ospite d’eccezione: Michele Luppi, tastierista e corista ufficiale degli originali di David Coverdale.





GEOFF TATE – Last “Operation Mindcrime”

Special Guests: Inner Vitriol + Warsnakes (feat. Micjhele Luppi)

Sabato 19 LUGLIO 2025 @ Piazza San Marco – VENEZIA

ATTENZIONE!

Per questo spettacolo saranno disponibili un numero limitato di biglietti.



Posto Unico – Prezzo Biglietto: 150 euro

Info e prevendite qui.

Per informazioni: tel. +39 329 4187401

E-mail: operation.mindcrime.venezia@gmail.com