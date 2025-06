Europei scherma, oro fioretto donne e argento sciabola uomini

GENOVA (ITALPRESS) – Un oro e un argento per l’Italia della scherma al termine della prima giornata delle prove a squadre agli Europei di Genova. L’inno di Mameli risuona per celebrare per la 16a volta assoluta e per la quarta consecutiva l’Italia del fioretto femminile. Nella finale contro la Francia, il Dream Team composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi si è imposto per 38-37 all’ultimo respiro e all’ultima stoccata. Luccica d’argento la sciabola maschile. Esaltante il cammino di Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre che cedono solo all’Ungheria in finale per 45-35 dopo aver battuto Germania e Francia.

col/gm/glb/gsl (Fonte video: Federscherma)