GENOVA (ITALPRESS) – Agli Europei di Genova Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre cedono solo all’Ungheria in finale per 45-35 dopo aver battuto Germania e Francia. “C’è rammarico ma è un buon punto di partenza in vista dei Mondiali”, assicurano gli azzurri.

