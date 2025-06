Tg News – 17/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Pioggia di missili iraniani su Israele

– Strage al centro distribuzione aiuti a Gaza

– Kiev sotto attacco, 15 morti e oltre 100 feriti

– 21enne litiga con la madre e la uccide a colpi di accetta

– Omicidio Garlasco, iniziato maxi incidente probatorio sui reperti

– Rogo in Rsa a Milano, impianto anti-incendio guasto da 2 anni

– Guasto su linea Av Roma-Napoli, ritardi fino a 3 ore

– Iran, Tajani: “Lavoriamo per la pace e la stabilità”

– Previsioni 3B Meteo 18 Giugno

