ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che si possa riaprire un negoziato. In questo giorni l’Italia ha lavorato su quello. Nel testo scritto dal G7, compreso il presidente del Consiglio italiano, c’è una chiara indicazione in questa direzione. Lavoriamo per la pace e la stabilità, ma la pace non può essere garantita se c’è un Paese che ha la bomba atomica e pensa di usarla contro un altro”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza sul progetto Imec.

