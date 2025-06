Insieme per la Grande Tela della Pace che sarà inaugurata il 6 luglio

Si rinnova la collaborazione dei Frati Minori Cappuccini di Santa Maria alla Fonte con ATIR – Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, da anni capofila di iniziative volte a rafforzare l’identità territoriale dei cittadini del Municipio 5, e la Biblioteca Chiesa Rossa.

Fino a luglio le tre istituzioni promuovono insieme il progetto della Tela della pace, patchwork di quadrati di stoffa adornati con varie tecniche a piacere dai cittadini sul tema della pace e che sarà protagonista della rassegna teatrale di ATIR ‘La prima stella della sera’, in programma dall’1 al 6 luglio nel cortile della Chiesa.

Domenica 6 luglio si svolgerà l’inaugurazione alle ore 18,30 nel prato del Parco Chiesa Rossa in occasione della Cerimonia per la pace nel mondo WPPC (World Peace Prayer Ceremony), a cura di May Peace Prevail on Earth International.

La tela, che ha già raggiunto i 15 metri, nasce come opera d’arte partecipata, in teoria senza fine: centinaia e centinaia di mani che creano in nome di un valore universale.

I quadrati elaborati dai cittadini devono essere di dimensioni 40×40 e si può scegliere qualunque tecnica di decoro, dalla pittura allo stencil, al disegno alle più creative che utilizzano fotografie e inserti.

ATIR, per ispirarsi e realizzare il proprio contributo, offre un tutorial disponibile sul proprio sito https://www. atirteatroringhiera.it/1000- modi-per-dire-pace-una-tela– unopera-collettiva-lunga-un- sogno/.

“Un gesto semplice ma che esprime il profondo desiderio di pace di tutti. Per questo vi invitiamo calorosamente a partecipare” afferma il responsabile della comunità dei religiosi Fra Mauro Miselli.

I punti raccolta:

-entro il 24 giugno, le seguenti biblioteche cittadine:

Biblioteca S. Ambrogio, via S. Paolino 18 H lun-mer-ven 14-19; mart-giov 9-14; sab 10-14; Biblioteca Tibaldi, viale Tibaldi 41, H lunedì 14,30-19; da mart a ven 9-19; sab. 10-18

–entro l’1 luglio, alla Biblioteca Chiesa Rossa o al Bar Micrò nel parco omonimo o nella chiesa dei Frati (dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 18,30 e domenica dopo le S. Messe delle 9,30 e 11,30). Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio, H da martedì a venerdì 9-23, sabato 10-18

A cucire poi insieme i manufatti saranno dei volontari negli spazi della Chiesa, dando vita a una sorta di laboratorio permanente aperto al pubblico, durante la manifestazione teatrale.