L’Addio allo Spazio Wow Fumetto

Chiude a Milano lo Spazio Wow Fumetto. A causa di una lunga vicenda, il Comune non ha rinnovato la concessione dell’area, scaduta ad aprile, e non ha ancora pubblicato il nuovo bando per la riassegnazione.

Ieri il saluto “festante” da parte della comunità fumettistica: una mobilitazione a cui hanno partecipato diversi artisti come Bruno Bozzetto e Silver. Il museo è rimasto aperto fino alle 20: poi le le porte del museo si sono chiuse al pubblico per l’ultima volta.

“Da milanese sono addolorato che Milano perda una realtà come la nostra solo per mancanza di regole corrette” ha detto Luigi Bona, direttore del Museo Wow Spazio Fumetto.

Nato nel 2011 dalla Fondazione Franco Fossati, il museo è stato per 14 anni un presidio culturale con oltre un milione di visitatori. “Chiudiamo per burocrazia: regole del Comune inadatte a un museo. Dovremmo smantellare tutto per un bando futuro, ma un museo non si sposta in fretta”. Bona critica la mancanza di confronto con l’amministrazione e sottolinea che 10.000 firme raccolte non sono bastate: “Quando ti dicono ‘le regole sono queste’, e le regole sono sbagliate, qualcosa non va”. Ma aggiunge: “Il mondo ci sostiene. Tutti ci chiedono come sarà Wow 2.0. È quello su cui stiamo già lavorando”.