La Russa “Spero Sangiuliano torni in politica, ha alti valori”

MILANO (ITALPRESS) – Le lodi rivolte all’ex ministro Gennaro Sangiuliano da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa sono “convinte. Lo rimpiango come amico che fa politica e spero che torni in politica al più presto perché è una persona con alti valori e che sa dare all’amicizia il giusto peso e forse è quello che lui pensa debba essere una lealtà ricambiata che lo ha fregato in qualche modo”. Lo ha detto a margine della presentazione a Milano della biografia dell’ex ministro su Donal Trump.

