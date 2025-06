Giovane muore travolto da un treno nel milanese

Un ragazzo di 19 anni è morto travolto da un treno diretto a Malpensa, alla stazione di Cesate, in provincia di Milano.

Subito sono intervenuti i soccorsi ma per il ragazzo, che secondo una prima ricostruzione forse stava attraversando i binari, non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono affidati alla polizia ferroviaria.

A Milano un ragazzo di sedici anni è stato portato in codice rosso con un importante trauma cranico all’ospedale Niguarda, a causa di un incidente accaduto questa notte fra il suo monopattino e un autobus in via Litta Modignani all’angolo con via Comasina.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, bus e monopattino erano in via Litta e stavano andando nella stessa direzione. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Comasina quando il ragazzo ha cercato di superare il mezzo dell’Atm.