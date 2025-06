Europei scherma,Vezzali “Concorrenza elevata ma nostri atleti ci sono”

GENOVA (ITALPRESS) – “La cerimonia di apertura è stata uno spettacolo per l’intero movimento. Non è arrivato ieri l’oro come ci aspettavamo, ma esistono anche le altre Nazioni. E’ arrivata comunque una bellissima medaglia di bronzo di Martina Batini”. Così l’ex campionessa azzurra Valentina Vezzali, oggi delegata ai rapporti istituzionali della Federscherma, visitando la Mostra delle torce olimpiche allestita all’ingresso del padiglione Jean Nouvel che ospita gli Europei a Genova. “L’Europa è il fulcro della scherma, per tradizione tutte le varie Nazioni sono importanti e competitive. Il movimento schermistico si sta allargando anche oltre l’Europa e sicuramente la concorrenza è elevata, ma nelle occasioni importanti i nostri atleti ci sono ed abbiamo tra loro grandissimi talenti che scriveranno sicuro pagine importanti per la storia del nostro sport”.

(Fonte video: Federscherma)

(ITALPRESS)