KING DIAMOND torna a Milano: concerto e meet & greet

KING DIAMOND è una delle figure più iconiche di sempre in ambito hard’n’heavy. Venerato da maestà del calibro di Metallica, Slayer e Cradle Of Filth, ma anche fonte d’ispirazione per nuove leve come i Goatwhore e Ghost, nonché già frontman dei seminali MERCYFUL FATE, il Re Diamante, l’artista e la band a lui intitolata in veste solista, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica estrema e, ancora, nel futuro dell’heavy metal.

Ebbene sì, ci siamo: il mitico cantante dal falsetto-scream tagliente come una lama e dal face painting bianconero inconfondibile, tornerà in concerto con la sua inseparabile croce di ossa e il cilindro magico, a quasi 20 anni dalla sua ultima apparizione in Italia, per un’unica data, quarta tappa del tour europeo in corso, in oscura compagnia dei maestosi doom/gothic metaller britannici PARADISE LOST che presenteranno in anteprima qualche brano del nuovo album “Ascension“, in uscita su Nuclear Blast Records a Settembre.

KING DIAMOND

Special Guests – Paradise Lost

Lunedì 16 GIUGNO 2025 @ Alcatraz – MILANO

Orari:

18:30 apertura porte

19:45 Paradise Lost

21:00 King Diamond

Biglietti disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com e in cassa la sera dello spettacolo.

Con oltre 40 anni di carriera musicale alle spalle e una ventina di album incisi (tra cui “Melissa” del 1983 e “Abigail” targato 1987, considerati due autentiche pietre miliari del genere), nel 2007 King Diamond è stato nominato ai Grammy col diabolico “Give Me Your Soul… Please”, uno dei suoi dischi più acclamati dalla critica dai fan. Sul palco, accanto a King Diamond, alle sue storie horror e ai figuranti che incarnano i suoi concept inquietanti, troveremo una band in gran spolvero: Andy LaRocque e Mike Wead alle chitarre, Pontus Egberg al basso e Matt Thompson alla batteria.

…e non solo! Il giorno stesso del concerto presso lo stand del merchandise ufficiale dell’artista all’interno della venue sarà inoltre possibile acquistare (per la prima volta in Europa) un numero limitato di Pass VIP EXPERIENCE (conditi con merchandise autografato e possibilità di foto ricordo) per accedere ad un incontro col Re in persona, con tanto di Q&A, tour di stage e backstage e l’opportunità di assistere a parte del concerto direttamente sul palco. Info e modalità sul sito ufficiale (qui) ma sappiate che…dovrete essere pronti a tutto!

La promessa (o minaccia?) è una sola: “Ad aspettarvi c’è un mostruoso horror show che vi farà tremare le budella… non mi dimenticherete, questo è sicuro!”.

Basta un semplice biglietto…