Israele-Iran: Papa “Appello a responsabilità e alla ragione”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele. In un momento così delicato desidero rinnovare l’appello alla responsabilità e alla ragione. L’impegno nel costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito con un incontro rispettoso e con un dialogo sincero, per costruire una pace duratura fondata su giustizia, fraternità e bene comune. Nessuno deve minacciare l’esistenza dell’altro, è un dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace favorendo soluzioni che garantiscano dignità e sicurezza per tutti”. Lo ha detto Papa Leone XIV durante l’udienza giubilare nella Basilica Vaticana, a proposito dell’escalation del conflitto tra Israele e Iran.

