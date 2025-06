Murale di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Malpensa

All’aeroporto di Milano – Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi nel luglio 2024, a due anni dalla sua scomparsa, è comparsa una nuova opera dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo, dal titolo “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. Il murale che celebra il Cavaliere lo raffigura come se fosse a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. Il velivolo è rappresentato con la storica livrea bianca, caratterizzata da una riga verde che si estende lungo la carlinga e termina sulla coda, formando la celebre ‘A’ stilizzata con i colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso.

L’opera si inserisce in un dibattito ancora aperto: l’intitolazione dell’11 luglio 2024, con cui l’ENAC ha dedicato l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, ha suscitato forti opposizioni, soprattutto da parte del Comune di Milano e di altri enti lombardi, che hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Proprio in questi giorni, il TAR ha sospeso la decisione, rinviando a gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’eventuale conferma del nome Malpensa Silvio Berlusconi.

Negli ultimi due anni, aleXsandro Palombo ha realizzato cinque murales dedicati a Berlusconi in via Volturno a Milano, il luogo dove il Cavaliere è nato e cresciuto. Tuttavia, tutte queste opere sono state vandalizzate o rimosse nel giro di poche ore dalla loro comparsa.