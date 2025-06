Milano, spacciavano droga ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano tre cittadini italiani di 55, 46 e 45 anni, tutti con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo di 55 anni è stato arrestato anche per ricettazione e detenzione abusiva di armi. Il 46enne, che era agli arresti domiciliari, utilizzava la propria abitazione in via Valtellina per lo spaccio di droga. All’interno dell’appartamento, con l’ausilio di unità cinofile, sono stati rinvenuti oltre 620 grammi di cocaina, 3,5 kg di hashish, suddivisi in più confezioni, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 400 euro in contanti. I poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, appostati nei pressi e all’interno dello stabile, hanno poi fermato il 55enne a bordo di uno scooter e il 45enne. Il primo custodiva, all’interno di una scatola, 974 grammi di hashish, suddivisi in due confezioni. Nela sua abitazione in via Faà Di Bruno, gli agenti hanno poi trovato una pistola revolver, risultata rubata, con all’interno cinque proiettili calibro 38, cinque proiettili calibro 38 contenuti all’interno di una confezione in cellophane, un guanto in lattice contenente 11 grammi di cocaina, una pistola a salve priva di tappo rosso con all’interno 11 proiettili a salve, 39 proiettili a salve e 2 grammi di hashish. Il 45enne, infine, è stato trovato in possesso di 490 grammi di hashish, occultati negli slip, mentre nella sua abitazione in via Bonelli è stata trovata una dose di cocaina.